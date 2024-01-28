Размер текста
А
А
А

«Вашингтон» отреагировал на прерванную безголевую серию Овечкина

«Вашингтон» заявил, что возвращение Овечкина началось

close
100%
Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

«Вашингтон Кэпиталз» отреагировал на то, что российский нападающий и капитан команды Александр Овечкин прервал безголевую серию, которая насчитывала восемь поединков. Соответствующий пост опубликован в социальных сетях «столичных».

«Возвращение Овечкина началось», — написала пресс-служба.

В ночь на 28 января «Вашингтон» сыграл с «Даллас Старз». Игра прошла на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 5:4. Овечкин забросил шайбу в концовке третьего периода. Этот гол стал 831-м за карьеру россиянина в лиге. Также он записал на свой счет результативный пас.

Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. Легендарный канадец забросил 894 шайбы за карьеру в НХЛ, на данный момент Овечкин отстает от него на 63 гола. В текущем сезоне Овечкин установил личный антирекорд: в ноябре и декабре он не забивал в 14 матчах подряд. Всего на его счету девять шайб и 22 результативные передачи в 44 матчах сезона.

Для «Вашингтона» это поражение стало четвертым кряду, команда идет на пятом месте в таблице Столичного дивизиона. «Даллас» занимает второе место в Центральном дивизионе.

Ранее россиянин сыграл несколько матчей в НХЛ со сломанной ногой.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами