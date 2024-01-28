Капризов вышел на четвертое место в списке снайперов в истории «Миннесоты»

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с »Анахайм Дакс».

Этот гол стал для российского игрока 133-м за карьеру в «Миннесоте». Он вышел на чистое четвертое место в списке снайперов в истории франшизы, обойдя Джейсона Цукера. Лидером является Мариан Габорик (219). Следом идут Микко Койву (205) и Зак Паризе (199).

Матч завершился победой «Дакс» со счетом 3:2. «Миннесота» потерпела второе поражение кряду в регулярном чемпионате после трех побед подряд. Для «уток» эта победа стала второй в шести последних матчах. «Миннесота» занимает 13-е место в таблице Западной конференции НХЛ с 47 очками в 49 матчах, «Анахайм» идет на 14-й строчке с 36 очками в 49 играх.

Капризов был признан третьей звездой поединка после проигрыша своей команды. Хоккеист, который вместе со сборной России выиграл олимпийское золото в 2018 году, выступает за «Миннесоту» с 2020 года, до этого он три года защищал цвета московского ЦСКА.

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