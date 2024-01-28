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Футболист «Зенита» допустил, что станет священником

Защитник «Зенита» Нино признался, что может стать священником в Бразилии

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Alexandre Neto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бразильский футболист петербургского «Зенита» Нино рассказал в интервью «Матч ТВ», что рассматривает возможность стать священником после окончания игровой карьеры.

«Сейчас действительно изучаю теологию и рассматриваю это как одну из возможностей в будущем выбрать стезю священника в Бразилии. Мне это близко», — заявил защитник.

5 января Нино подписал контракт с «Зенитом» до лета 2028 года.

С 2023 года защитник вызывается в национальную сборную Бразилии. В 2020 года он стал обладателем золота Олимпийских игр в Токио.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» набрал 36 очков и занимает втрое место в турнирной таблице. Сине-бело-голубые отстают от лидера «Краснодара» на два балла. Московское «Динамо» с 32 очками идет на третьем месте.

Вторая часть чемпионата России стартует в марте. В 19 туре подопечные Сергея Семака на сыграют своем поле против столичного «Спартака».

Ранее иностранный футболист назвал президента «Сочи» вторым папой.

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