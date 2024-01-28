Шевченко назвал главную цель во главе украинского футбола

Возглавивший Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) Андрей Шевченко назвал свои главные цели в новой должности. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру» со ссылкой на pianetamilan.it.

«Моя главная цель — сохранить украинский футбол. Также считаю важным создать реестр молодых футболистов, чтобы понимать, кого мы уже потеряли из-за войны, как в Хорватии в 90-е годы прошлого века. Также хочу, чтобы национальная сборная участвовала в чемпионатах мира и Европы, — сказал Шевченко.

На этом посту он сменил Андрея Павелко, в ноябре 2022 года арестованного по уголовному делу о нецелевом использовании средств.

47-летний Шевченко является лучшим бомбардиром в истории сборной Украины, на его счету 48 мячей в 111 матчах. Он построил впечатляющую карьеру в европейском футболе. За итальянский «Милан» Шевченко сыграл 322 матча и забил 175 мячей во всех турнирах. В составе «россонери» он выиграл чемпионат Италии, Кубок и Суперкубок страны. Также стал победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА. Именно будучи игроком «Милана» в 2004 году завоевал «Золотой мяч».

Кроме того, Шевченко выступал за лондонский «Челси», с которым выиграл Кубок Англии, Кубок футбольной лиги и Суперкубок Англии. Пятикратный чемпион Украины в составе киевского «Динамо». С 2016 по 2021 год возглавлял украинскую сборную.

Ранее Шевченко выступил против возвращения российских футболистов.