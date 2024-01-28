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Головин помог «Монако» вдевятером удержать ничью в Лиге 1

Передача Головина помогла «Монако» сыграть вничью с «Марселем» в матче Лиги 1

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Результативная передача российского футболиста Александра Головина позволила «Монако» сыграть вничью с «Марселем» в матче 19‑го тура чемпионата Франции.

Встреча прошла на стадионе «Велодром» в Марселе и завершилась со счетом 2:2. Гости заканчивали матч вдевятером. На 11‑й минуте был удален чилийский защитник «Монако» Гильермо Марипан. На 86‑й минуте был удален швейцарский хавбек монегасков Денис Закария.

В составе «Марселя» голами отметились Пьер-Эмерик Обамеянг и Леонардо Балерди. У «Монако» мячи забили Виссам Бен-Йеддер и Магнес Аклиуше.

В текущем сезоне Головин провел 17 матчей, забив пять мячей и отдав четыре голевые передачи. Россиянин несколько уже раз признавался болельщиками «Монако» лучшим игроком команды.

«Монако» набрал 34 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице. У «Марселя» 29 баллов и шестое место.

В следующем туре «Монако» на своем поле сыграет с «Гавром», а «Марсель» в гостях померится силами с «Лионом». Обе встречи пройдут 4 февраля.

Ранее Хави объявил об уходе из «Барселоны».

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