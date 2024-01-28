Два очка Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Игра прошла на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 5:4.

В составе «Далласа» голы на счету Уайатта Джонстона, Томаса Харли (дважды), Мэйсона Марчмента и Мэтта Дюшейна.

У «Вашингтона» шайбы забросили Энтони Манта, Расмус Сандин, Александр Овечкин и Дилан Строум. На счету Овечкина также результативная передача. Еще один российский игрок столичной команды Евгений Кузнецов отметился ассистом.

Для «Вашингтона» это поражение стало четвертым кряду, команда идет на пятом месте в таблице Столичного дивизиона. «Даллас» занимает второе место в Центральном дивизионе.

Александр Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. Легендарный канадец забросил 894 шайбы за карьеру в НХЛ, на данный момент россиянин отстает от него на 63 гола. При этом в текущем сезоне он установил личный антирекорд: в ноябре и декабре он не забивал в 14-ти матчах подряд. Всего на его счету девять шайб и 21 результативная передача в 44 матчах сезона.

Ранее назвали причины участия Валерия Ничушкина в программе помощи игрокам НХЛ.