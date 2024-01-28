Размер текста
А
А
А

Два очка Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения в НХЛ

Шайба и ассист Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения «Далласу» в матче НХЛ

close
100%
Christopher Hanewinckel-USA TODAY Sports/Reuters

«Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Игра прошла на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 5:4.

В составе «Далласа» голы на счету Уайатта Джонстона, Томаса Харли (дважды), Мэйсона Марчмента и Мэтта Дюшейна.

У «Вашингтона» шайбы забросили Энтони Манта, Расмус Сандин, Александр Овечкин и Дилан Строум. На счету Овечкина также результативная передача. Еще один российский игрок столичной команды Евгений Кузнецов отметился ассистом.

Для «Вашингтона» это поражение стало четвертым кряду, команда идет на пятом месте в таблице Столичного дивизиона. «Даллас» занимает второе место в Центральном дивизионе.

Александр Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. Легендарный канадец забросил 894 шайбы за карьеру в НХЛ, на данный момент россиянин отстает от него на 63 гола. При этом в текущем сезоне он установил личный антирекорд: в ноябре и декабре он не забивал в 14-ти матчах подряд. Всего на его счету девять шайб и 21 результативная передача в 44 матчах сезона.

Ранее назвали причины участия Валерия Ничушкина в программе помощи игрокам НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами