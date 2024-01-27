Фигурист Лутфуллин назвал виновных в ситуации с котом Твиксом

Российский фигурист Глеб Лутфуллин в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что ситуация с котом Твиксом, которого выбросила из поезда проводница РЖД в Кирове, выглядит дико.

По его мнению, ответственность за случившееся должен нести в том числе и хозяин питомца.

«Многие СМИ преподнесли ситуацию так, будто это проводница вышвырнула кота на ходу. Но есть разные видео. Думаю, что это дикая ситуация. Виноваты обе стороны — и проводница, и хозяин кота. Но я бы так выбросить на мороз не смог. Я бы наоборот, взял к себе, с ним бы катались в поезде», — заявил спортсмен.

18 января стало известно, что в Кирове проводница выкинула на мороз кота одного из пассажиров, приняв его за ничейного. Животное перевозил отец владельца, на кота был оформлен проездной билет. В какой-то момент животное выбралось из переноски и бродило по вагону. Проводница решила, что кот проник в поезд с улицы, и спустила его на платформу перед отправлением поезда. Кота разыскивали сотни волонтеров.

Ранее фигурист Матвей Ветлугин заявил, что кота Твикса не стоило выкидывать из поезда в -30℃.