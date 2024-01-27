Соболенко рассказала, как все напились во время празднования титула Australian Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, защитившая титул чемпионки Australian Open, рассказала в интервью Sports.ru, как отпраздновала свой первый успех на этом турнире.

В финале Australian Open — 2023 Соболенко в трех сетах одолела Елену Рыбакину из Казахстана.

«Помню, что все были в ауте. Не буду скрывать — все напились! Жена моего агента подвернула ногу, потом в аэропорту ехала в кресле с гипсом. В этом году... Конечно, все мы люди, поэтому немного выпьем, расслабимся. Это были тяжелые две недели в Австралии. Я наконец съем сладенькое», — заявила Соболенко.

В финале 2024 года Соболенко одержала победу против китаянки Чжэн Циньвэнь со счетом 6:3, 6:2 и защитила титул чемпионки. Продолжительность матча составила 1 час и 16 минут.

На пути к финалу белорусская теннисистка обыграла Эллу Зайдель из Германии, Бренду Фрухвиртову из Чехии, украинку Лесю Цуренко, американку Аманду Анисимову, чешку Барбору Крейчикову и еще одну представительницу США — Кори Гауфф.

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