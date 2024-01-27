Адвокат Калинов назвал злоупотреблением действия полицейских по делу об избиении дзюдоистки Слепышевой

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов высказался о действиях полицейских по инциденту с избиением чемпионки мира и Европы по дзюдо среди спортсменов с нарушениями слуха Милы Слепышевой. В комментарии «Газете.Ru» он выразил мнение, что они злоупотребили служебными полномочиями, преследуя личные интересы.

«Полицейские сначала отказывались возбуждать дело, потом, по имеющейся информации, возбудили два, в отношении неустановленного лица. Здесь, однозначно, есть злоупотребление должностными полномочиями — статья 285 УК РФ, до четырех лет лишения свободы», — сказал Калинов.

Юрист выразил сомнение в том, что против сотрудников полиции может быть возбуждено дело. По словам Калинова, часто возбуждения дел против полицейских приходится добиваться, поскольку в регионах не принимается достаточно мер по реагированию на преступления со стороны сотрудников правоохранительных органов.

«На мой взгляд, это именно злоупотребление, потому что наверняка оперативные работники уже вычислили этого человека и его данные есть. Была информация, что он работает в правоохранительных органах, в спецслужбах, и поэтому не возбуждалось дело. Конечно, можно это все раскрутить и привлечь полицейских к ответственности. Но иной раз в регионах не принимается достаточных мер ни по пыткам со стороны полицейских, ни по подобным делам. У меня лично создается впечатление, что так бывает — на примере дела о пытках полицейскими жителей Тюмени Михаила Губина и Дениза Айдына», — констатировал Калинов.

Telegram-канал Readovka опубликовал видео инцидента. Сообщается, что подруга Слепышевой, работающая в такси, позвонила ей с просьбой помочь с неадекватным пассажиром. По информации источника, спортсменка приехала на место и «попыталась успокоить мужчину, который жестоко ее избил — таскал за волосы, сморкался на нее, пытался заставить просить прощения на коленях и заявлял, что «работает в ФСБ».

Источник добавляет, что на помощь женщинам пришли прохожие. Самарская полиция провела процессуальные проверки, но сначала отказала в возбуждении уголовных дел, а затем возбудила два дела в отношении неустановленного лица. При этом лицо мужчины видно на записи, обнародованной каналом.

Отмечается, что инцидент произошел в октябре, мужчина до сих пор на свободе, а за Слепышеву некому вступиться, поскольку ее брат, который мог бы ей помочь, находится в зоне СВО.

Ранее Калинов рассказал, что может грозить мужчине, избившему Слепышеву.