Стало известно, что может грозить мужчине, избившему чемпионку по дзюдо с нарушением слуха

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов прокомментировал инцидент с избиением чемпионка мира и Европы по дзюдо среди спортсменов с нарушениями слуха Милы Слепышевой. В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что наказание будет вынесено по итогам медэкспертизы, которая определит степень тяжести вреда, причиненного здоровью спортсменки.

«Налицо два варианта. Либо это будет причинение вреда здоровью средней тяжести — пункт «д» статьи 112 УК РФ, до пяти лет лишения свободы. Либо, возможно, часть 2 статьи 115 — причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, до двух лет лишения свободы. По какой именно статье будет возбуждено дело, зависит от медицинской экспертизы, которая установит степень вреда здоровью», — считает Калинов.

Telegram-канал Readovka опубликовал видео инцидента. Сообщается, что подруга Слепышевой, работающая в такси, позвонила ей с просьбой помочь с неадекватным пассажиром. По информации источника, спортсменка приехала на место и «попыталась успокоить мужчину, который жестоко ее избил — таскал за волосы, сморкался на нее, пытался заставить просить прощения на коленях и заявлял, что «работает в ФСБ». Отмечается, что инцидент произошел в октябре, мужчина до сих пор на свободе, а за Слепышеву некому вступиться, поскольку ее брат, который мог бы ей помочь, находится в зоне СВО.

Ранее сообщалось, что уборщицу арены хоккейного «Спартака» избили на рабочем месте.