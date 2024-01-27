Захарян усугубил повреждение левой лодыжки

Представитель полузащитник «Реал Сосьедада» Арсена Захарян Геннадий Голубин заявил, что футболист в матче 22-го тура чемпионата Испании против «Райо Вальекано» усугубил травму ноги. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Он получил повреждение левой лодыжки пару матчей назад, это не новоприобретенная травма. У него она уже была, а теперь лишь усугубилась. Скоро будут делать снимки, тогда и станет ясно, сколько займет восстановление. Ему надо пройти медобследование и пройти восстановительный курс», — заявил Голубин.

С момента переезда в Испанию Захарян провел в составе «Реала Сосьедад» 23 матча во всех турнирах, в которых отличился одной результативной передачей.

20-летний полузащитник перебрался в испанский клуб из московского «Динамо» в августе 2023 года, подписав контракт на шесть лет. Сумма трансфера составила €13 млн.

За новую команду российский футболист дебютировал 25 августа, выйдя на поле против «Лас-Пальмаса». При этом по ходу сезона Захарян пропустил ряд матчей из-за проблем со здоровьем, в том числе он перенес коронавирус.

Ранее сообщалось, что в Бундеслиге судью нокаутировали ударом по голове.