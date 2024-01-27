Звезда российского тенниса сменил спортивное гражданство

22-летний российский теннисист Александр Шевченко заявил, что с 1 февраля 2024 года будет выступать за Казахстан. Об этом он написал в своих социальных сетях.

«Всем привет! Просто хотел сообщить, что со следующей недели буду представлять на корте Казахстан. Я очень горжусь этой возможностью и не могу дождаться, когда выйду на площадку, стараясь подарить незабываемые моменты себе и стране», — заявил Шевченко.

В 2023 году спортсмен впервые добрался до финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Меце, где в двух партиях уступил Уго Умберу из Франции. На данный момент Шевченко занимает 48-е место в мировом рейтинге. 1 декабря Шевченко сыграл свадьбу с российской теннисисткой Анастасией Потаповой, занимающей 29-е место в списке Женской теннисной ассоциации (WTA).

В воскресенье, 28 января, состоится финал Открытого чемпионата Австралии, где сыграют россиянин Даниил Медведев и итальянец Янник Синнер. Игра начнется в 11.30 по московскому времени, «Газета.Ru» проведет текстовую трансляцию.

Ранее экс третья ракетка мира раскрыла, что поможет Даниилу Медведеву одолеть Янника Синнера.