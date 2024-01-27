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«Впечатление, что где-то в глубинке России в лесу»: российский защитник НХЛ о жизни в США

Игрок «Анахайма» Любушкин сравнил жизнь в США с российской глубинкой

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Christopher Hanewinckel/Reuters

Российский защитник «Анахайма» Илья Любушкин составил свой рейтинг городов для жизни в США. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Наверное, Аризону на третье место поставлю, Калифорнию — на второе. Аризонский климат нам не очень подходил. Очень жарко и сухо. У меня никогда аллергии не было, а там вдруг началась. А на первом месте для меня — Баффало. У меня было такое впечатление, что живу где-то в глубинке России в лесу. Я там уединился с природой, у меня был какой-то самый большой душевный покой», — сказал Любушкин.

Любушкин с августа 2023 года выступает за «Анахайм Дакс». Также российский защитник успел поиграть в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Баффало Сейбрз», «Торонто Мейпл Лифс» и «Аризону Койотис».

В текущем сезоне 29-летний защитник провел в НХЛ 46 матчей, отметившись четырьмя результативными передачами. Его команда после 48 матчей, набрав 34 очка, располагается на 14-м из 16 месте в Западной конференции. Следующая игра у «Анахайма» против «Миннесоты» состоится 28 января.

Ранее российского хоккеиста признали второй звездой дня в НХЛ.

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