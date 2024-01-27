Зарубежный клуб пытается убедить Семака продать футболиста «Зенита»

Руководство бразильского «Ботафого» продолжает переговоры с «Зенитом» по возможному трансферу полузащитника Вендела. Об этом в своих социальных сетях сообщает журналист Хулио Мигель Нету.

Как утверждает источник, бразильский хавбек может перейти в «Ботафого» на правах аренды на один год с опцией обязательного выкупа по фиксированной стоимости. Сообщается, что клубы не могут договориться между собой по сумме выплаты за футболиста, которая причитается за его продажу. Бразильцы хотят уменьшить ее. Помимо этого руководство «Ботафого» пробует переубедить главного тренера «Зенита» Сергея Семака, который на данный момент не согласен отпускать Вендела. Сообщается, что полузащитник рад возможности выступать на родине.

Вендел выступает за «Зенит» с осени 2020 года. В текущем сезоне бразильский полузащитник провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 16 матчей, отметившись четырьмя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Стоит отметить, что перед стартом сезона бразилец уже хотел покинуть «Зенит». Его возвращение в Россию затянулось, он пропустил начало тренировочного сбора.

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