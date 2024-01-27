Размер текста
А
А
А

Тренер Медведева объяснил, почему терпит крики теннисиста в свой адрес

Тренер Сервара о криках Медведева: знаю, что когда так злится, то это не на меня

close
100%
Andy Wong/AP

Жиль Сервара, тренер российского теннисиста Даниила Медведева, признался, что спокойно относится к крикам подопечного в свой адрес во время матчей.

«Когда это происходит, я всегда думаю: «Окей». Я знаю, что когда он так злится, то это не на меня. Я знаю, что в этот момент он в беде и не может найти решение — поэтому так реагирует. Он не ждет от меня чего-то необычного, но я либо даю ему эмоции, либо пытаюсь сделать так, чтобы он начал думать, как менять игру», — сказал Сервара на пресс-конференции.

26 января Медведев в полуфинале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) обыграл представителя Германии Александра Зверева. Первые два сета остались за немецким теннисистом. По ходу этого игрового отрезка Медведев не раз обращался и что-то выговаривал в адрес своего тренера.

В третьем сете россиянину удалось переломить ход встречи. Матч завершился его победой со счетом 5:7, 3:6, 7:6, 7:6, 6:3.

В финале турнира Медведев встретится с итальянским теннисистом Янником Синнером, который без проблем в полуфинале обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича.

Ранее в ФТР назвали случаем победу Медведева в полуфинале Australian Open.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами