Тренер Медведева объяснил, почему терпит крики теннисиста в свой адрес

Жиль Сервара, тренер российского теннисиста Даниила Медведева, признался, что спокойно относится к крикам подопечного в свой адрес во время матчей.

«Когда это происходит, я всегда думаю: «Окей». Я знаю, что когда он так злится, то это не на меня. Я знаю, что в этот момент он в беде и не может найти решение — поэтому так реагирует. Он не ждет от меня чего-то необычного, но я либо даю ему эмоции, либо пытаюсь сделать так, чтобы он начал думать, как менять игру», — сказал Сервара на пресс-конференции.

26 января Медведев в полуфинале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) обыграл представителя Германии Александра Зверева. Первые два сета остались за немецким теннисистом. По ходу этого игрового отрезка Медведев не раз обращался и что-то выговаривал в адрес своего тренера.

В третьем сете россиянину удалось переломить ход встречи. Матч завершился его победой со счетом 5:7, 3:6, 7:6, 7:6, 6:3.

В финале турнира Медведев встретится с итальянским теннисистом Янником Синнером, который без проблем в полуфинале обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича.

Ранее в ФТР назвали случаем победу Медведева в полуфинале Australian Open.