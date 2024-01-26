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Экс-тренер «Динамо» объявил фаворитов Кубка Гагарина — 2024

Экс-тренер «Динамо» Крикунов назвал шестерых фаворитов Кубка Гагарина — 2024

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Бывший главный тренер московского «Динамо» и сборной России Владимир Крикунов в интервью Legalbet заявил, что за Кубок Гагарина в 2024-м году будут бороться минимум шесть команд.

По его словам, впервые к числу фаворитов предстоящего розыгрыша плей-офф можно отнести московский «Спартак».

«Думаю, что «Металлург» и «Авангард» пробьются в четверку, выйдут в полуфинал. Обычно фаворитов Кубка больше на Западе, но сейчас они не такие явные фавориты, как раньше. В этом году силы равные, что у Магнитогорска и Омска, что у «Динамо», СКА и «Локомотива». Уровень подравнялся, игр команд стали интереснее и непредсказуемее.

Да и «Спартак» ворвался в эту группу. Сейчас они включатся, будет тяжело», — заявил Крикунов.

Действующими обладателями Кубка Гагарина являются хоккеисты московского ЦСКА. Команда под руководством Сергея Федорова удерживает чемпионское звание с 2022 года.

Ранее сообщалось, что российский хоккеист полностью пересмотрел свое отношение к алкоголю.

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