Размер текста
А
А
А

Экс вторая ракетка мира: у Синнера будут трястись руки, Медведев может его развалить

Теннисистка Пивоварова: Медведев психологически сильнее Синнера

close
100%
Andy Wong/AP

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в беседе с «Газетой.Ru» поделилась ожиданиями от матча между Даниилом Медведевым и Янником Синнером в финале Australian Open.

«Фаворитом будет, конечно, Синнер. Его уровень тенниса выше на этом Australian Open, чем у Даниила. Но психологически сильнее Медведев. Если ему удастся стабильно втягивать Янника в длинные розыгрыши, то он получит преимущество.

Это первый финал Янника, и однозначно у него будут в каких-то моментах трястись руки, а Медведев — это такой игрок, который может развалить соперника. Будем надеяться, что Даниил сможет выбить Синнера из колеи так же, как он это сделал с Александром Зверевым. Тогда итальянец начнет нервничать и станет менее уверенным в своей игре.

А Медведеву желаем быстрого и полного восстановления после полуфинального матча со Зверевым. Надеюсь, что команда Даниила сейчас сделает все, чтобы привести его в чувство и чтобы он был свеженьким к финалу», — сказала Пивоварова.

Финал между Медведевым и Синнером состоится в воскресенье, 28 января, в 11.30 по московскому времени.

Медведев обыграл в полуфинале Александра Зверева со счетом 5:7, 3:6. 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3.

Синнер оказался сильнее Новака Джоковича — 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3.

Ранее было названо «огромное преимущество» Синнера перед Медведевым в финале Australian Open.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами