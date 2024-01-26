Экс вторая ракетка мира: у Синнера будут трястись руки, Медведев может его развалить

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в беседе с «Газетой.Ru» поделилась ожиданиями от матча между Даниилом Медведевым и Янником Синнером в финале Australian Open.

«Фаворитом будет, конечно, Синнер. Его уровень тенниса выше на этом Australian Open, чем у Даниила. Но психологически сильнее Медведев. Если ему удастся стабильно втягивать Янника в длинные розыгрыши, то он получит преимущество.

Это первый финал Янника, и однозначно у него будут в каких-то моментах трястись руки, а Медведев — это такой игрок, который может развалить соперника. Будем надеяться, что Даниил сможет выбить Синнера из колеи так же, как он это сделал с Александром Зверевым. Тогда итальянец начнет нервничать и станет менее уверенным в своей игре.

А Медведеву желаем быстрого и полного восстановления после полуфинального матча со Зверевым. Надеюсь, что команда Даниила сейчас сделает все, чтобы привести его в чувство и чтобы он был свеженьким к финалу», — сказала Пивоварова.

Финал между Медведевым и Синнером состоится в воскресенье, 28 января, в 11.30 по московскому времени.

Медведев обыграл в полуфинале Александра Зверева со счетом 5:7, 3:6. 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3.

Синнер оказался сильнее Новака Джоковича — 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3.

Ранее было названо «огромное преимущество» Синнера перед Медведевым в финале Australian Open.