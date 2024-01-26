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Клуб РПЛ заявил об избавлении от долгов

Гендиректор «Факела» Асхабадзе заявил, что клуб избавился от долгов

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Генеральный директор воронежского «Факела» Роман Асхабадзе в интервью Sport24 заявил, что клуб сумел наладить финансовое состояние.

По его словам, за последнее время удалось закрыть все долги.

«Сейчас у нас нет задолженностей, клуб чистый и прозрачный. Мы живем по своим возможностям, не завышая планку, чтобы потом никто не говорил, что клуб надулся как пузырь и скоро лопнет. Четвертый сезон подряд идем без долгов во всех направлениях. В первом из них клуб вышел в «ноль». Остальные заканчивали с «плюсом». Собираемся и дальше реализовывать четкую и ясную стратегию в формировании бюджета», — заявил Асхабадзе.

«Факел» идет 11-м в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 21 очко. После 18 туров лидирует «Краснодар», набрав 38 очков.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» станет последней командой из Англии в карьере Юргена Клоппа.

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