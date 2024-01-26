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Медведев впервые сыграет в финале турнира «Большого шлема» не с Джоковичем или Надалем

Медведев впервые сыграет в финале турнира «Большого шлема» с новым соперником

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Andy Wong/AP

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над Александром Зверевым в полуфинале Australian Open — 2024.

Благодаря этому успеху третья ракетка мира вышел в финал, где сыграет против итальянца Янника Синнера. Для Медведева, который вышел в шестой финал турниров серии «Большого шлема», Синнер станет в них третьим оппонентом. До этого 27-летний уроженец Москвы встречался только с испанцем Рафаэлем Надалем и сербом Новаком Джоковичем.

Игра завершилась со счетом 5:7, 3:6, 7:6 (4), 7:6 (5), 6:3 в пользу россиянина. По ходу игры против Зверева Медведев, проигрывавший по сетам 0-2, исполнил 14 подач навылет, допустил шесть двойных ошибок, выиграл 60% мячей с первой подачи и реализовал три брейк-пойнта из 14.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Игра между Даниилом Медведевым и Янником Синнером пройдет в воскресенье, 28 января, и начнется в 11:30 по московскому времени.

Ранее была названа причина провала Даниила Медведева в начале матча с Александром Зверевым.

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