Названа причина провала Медведева в начале матча со Зверевым

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в беседе с «Газетой.Ru» объяснила неудачный старт Даниила Медведева в матче против Александра Зверева в полуфинале Australian Open.

Медведев проиграл два первых сета, но затем сумел отыграться и одержать победу со счетом 5:7, 3:6. 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3.

«Я смеюсь, что, возможно, это был хитрый план команды Медведева, чтобы развалить игру Зверева. Александр действительно очень хорошо играл в четвертьфинале против Карлоса Алькараса, а вот Даниил на протяжении всего турнира борется со своими ошибками и не может показать свою лучшую игру.

Но можно понять состояние Медведева: он отыграл уже очень много часов на корте, и пятисетовые матчи не прошли для него просто так. Я думаю, что это была просто усталость и Даниил пытался постепенно наладить свою игру, поймать нужный ритм в матче против Зверева.

Александр здорово играет, и потребовалось время, чтобы подобрать к нему ключики, учитывая физическое состояние и готовность самого Медведева. Даниил разбирался, что есть в арсенале у него на данный момент и как это может сработать против Зверева», — сказала Пивоварова.

В финале Медведев встретится с Янником Синнером, который обыграл на стадии 1/2 Новака Джоковича. Матч состоится в воскресенье, 28 января, в 11.30 по московскому времени.

Ранее экс вторая ракетка мира заявила, что «Зверев обалдел от того, как плохо играл Медведев».