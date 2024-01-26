Экс вторая ракетка мира: была в ужасе от игры Медведева в первом сете против Зверева

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в беседе с «Газетой.Ru» оценила игру Даниила Медведева в начале матча с Александром Зверевым в полуфинале Australian Open.

Медведев проиграл два первых сета, но затем сумел отыграться и одержать победу со счетом 5:7, 3:6. 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3.

«Победа действительно сенсационная. Невозможно поверить, что Медведев смог перевернуть матч. После первого сета я была в ужасе от уровня тенниса Даниила, и казалось, что сам Зверев обалдел от того, что Медведев настолько плохо играет (смеется). Казалось, что от такого удивления и шока Зверев сам начал играть хуже.

Возможно, это была хитрая тактика Даниила и она сработала. Если это действительно был план, то он был гениальным (смеется).

Если говорить серьезно, то Медведев очень много ошибался, проиграл три своих подачи, допустил много двойных ошибок. Но при этом все равно читался рисунок игры: российский теннисист хотел втянуть Зверева в долгий розыгрыш и снизить темп.

Быстрые розыгрыши были бы на руку Звереву (в таком ключе проходил его победный матч с Карлосом Алькарасом), поэтому Медведев совершенно точно хотел снизить скорости в этой встрече», — сказала Пивоварова.

В финале Медведев встретится с Янником Синнером, который обыграл на стадии 1/2 Новака Джоковича. Матч состоится в воскресенье, 28 января, в 11.30 по московскому времени.

Ранее Медведев объяснил, как смог отыграться с 0:2 в матче со Зверевым.