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Россиянина признали второй звездой дня в НХЛ

Форварда «Тампы» Кучерова признали второй звездой игрового дня в НХЛ

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Reuters

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал второй звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В ночь на 26 января по московскому времени «Тампа» обыграла «Аризону Койотис». Кучеров отметился голом и двумя результативными передачами. Он с 83 очками вернулся на первое место в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона НХЛ. В текущем сезоне на счету Кучерова 48 проведенных матчей в НХЛ, в которых он забросил 32 шайбы и сделал 51 результативную передачу.

Всего за карьеру в лиге он набрал 812 очков и обошел Сергея Гончара, у которого 811 баллов, в списке лучших российских бомбардиров в истории НХЛ.

Первой звездой дня признали канадского форварда «Монреаль Канадиенс» Шона Монахана, на счету которого две шайбы и ассист в игре против «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3). Третьей звездой выбрали американского вратаря «Детройт Ред Уингз» Алекса Лайона, который отразил все 30 бросков в игре против «Филадельфии Флайерз» (3:0).

Ранее российский форвард подрался с канадцем в матче НХЛ.

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