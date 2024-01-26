Размер текста
А
А
А

Российский бизнесмен хочет продать футбольный клуб за $1 млрд

Российский владелец «Монако» Рыболовлев оценивает клуб примерно в $1 млрд

close
100%
Reuters

Российский владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев оценивает стоимость футбольного клуба примерно в $1 млрд. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети X.

21 января издание Les Echos писало, что бизнесмен задумался о продаже «Монако». Рыболовлев владеет 66,67% акций клуба, которые его компания приобрела в 2011 году. По условиям сделки, он должен был вложить в команду не менее €100 млн в течение четырех лет. Сумма сделки, по данным СМИ, составила символический €1.

Дмитрий Рыболовлев — бывший владелец производителя удобрений «Уралкалий». Он входит в топ‑30 богатейших людей России по версии Forbes. Его состояние на 2023 год оценивалось в $6,4 млрд. При нем «Монако» в 2017 году стал чемпионом Франции, восьмой раз в своей истории.

В текущем сезоне Лиги 1 клуб идет на четвертом месте в турнирной таблице. С 2018 года цвета «Монако» защищает полузащитник сборной России Александр Головин. В его активе 193 матча за монегасков, в которых он забил 30 мячей и сделал 36 результативных передач.

Ранее стала известна зарплата Мбаппе в «Реале».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Франции
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами