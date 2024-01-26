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Матч Джоковича на Australian Open прервали из-за зрителя

Зрителю стало плохо на матче между Джоковичем и Синнером на Australian Open

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Alessandra Tarantino/AP

Полуфинальный матч Открытого чемпионата Австралии (Australian Open)между итальянцем Янником Синнером и сербом Новаком Джоковичем прервали из-за плохого самочувствия у зрителя.

Встреча была прервана в третьем сете при счете 6:1, 6:2, 5:5 (40:40 — на подаче Джоковича) в пользу Синнера.

Джокович в четвертый раз в истории Australian Open уступает с разницей в два сета. В подобной ситуации он оказывался в матчах с россиянином Маратом Сафиным (2005), швейцарцем Роджером Федерером (2007) и Чон Хеном (Южная Корея).

В другом полуфинале сойдутся россиянин Даниил Медведев и немец Александр Зверев.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) продолжает лидировать Джокович (11 055 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8855 очков. Медведев закрывает тройку лучших (7555 очков). Зверев расположился на шестой строчке (4275 очков).

Российские теннисисты продолжают участвовать в международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов. Единственным турниром, который они пропустили, стал Уимблдон в 2022 году. Из-за отказа организаторов допустить российских теннисистов на турнир были наложены санкции.

Ранее экс-теннисист объяснил, почему Медведев один из лучших в мире.

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