Кучеров поднялся на девятое место в списке лучших российских бомбардиров в истории НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров 26 января в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Аризоны Койотс» сделал две результативных передачи и отметился одной заброшенной шайбой. Идет третий период.

Таким образом, он набрал 812 очков за карьеру в НХЛ и обошел Сергея Гончара, у которого 811 очков, в списке лучших российских бомбардиров в истории НХЛ. Теперь Кучеров занимает девятое место по этому показателю. На восьмом месте располагается Вячеслав Козлов, который за карьеру в НХЛ набрал 853 очка. Возглавляет список лучших российских бомбардиров НХЛ капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

В текущем сезоне на счету Кучерова 48 проведенных матчей в НХЛ, в которых он забросил 32 шайбы и сделал 51 результативную передачу.

В прошлом сезоне Кучеров стал четвертым (30+82) в регулярном чемпионате НХЛ по количеству набранных очков, уступив только Давиду Пастрняку(113 очков), Леону Драйзайтлю (129 очков) и Коннору Макдэвиду (153 очка).

Ранее игрока «Спартака» назвали готовым к выступлениям за рубежом.