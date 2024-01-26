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Российский экс-теннисист удивлен уровнем игры соперника Медведева на Australian Open

Экс-теннисист Чесноков об игре Зверева с Алькарасом: я удивлен

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Jonathan Hui/USA TODAY Sports/Reuters

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков высказался о победном матче немца Александр Зверева над второй ракеткой мира Карлосом Алькарасом в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Его слова передает Vprognoze.

«Я удивился, что Зверев такой марафон пробежал, выиграв 7:6 в решающем сете у Норри. Я не думал, что он будет свежий, все-таки для него это уже второй пятисетовый матч, и с самого начала турнира ему было очень тяжело.

Я увидел настрой у Зверева и с самого первого розыгрыша он играл чисто, не ошибался, давал очень хорошую длину, где Алькарас не мог пойти в атаку», — сказал Чесноков.

Также он отметил, что Алькарасу нужно было по-другому играть со своим оппонентом.

Зверев обыграл Алькараса со счетом 6:1, 6:3, 6:7, 6:4 и вышел в полуфинал, где встретится с Даниилом Медведевым. Матч пройдет 26 января.

Во втором полуфинале Новак Джокович встретится с итальянцем Янником Синнером. Стоит отметить, что сербский теннисист является действующим чемпионом турнира. В прошлогоднем финале он обыграл грека Стефаноса Циципаса.

В женской сетке в финале сыграют китаянка Чжэн Циньвэнь и белоруска Арина Соболенко.

Ранее был назван фаворит в матче Медведева со Зверевым в полуфинале Australian Open.

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