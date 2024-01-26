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Экс-тренер «Спартака» может возглавить действующего чемпиона Италии

«СЭ»: Тедеско входит в шорт-лист «Наполи»

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис ведет активный поиск нового тренера, который должен возглавить команду перед стартом следующего сезона. В список кандидатов на эту должность попал бывший наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Сейчас Тедеско занимает аналогичную должность в сборной Бельгии. Он вывел национальную команду в финальную часть чемпионата Европы 2024 года. После окончания турнира его контракт со сборной Бельгии истечет.

Сейчас «Наполи» возглавляет Вальтер Маццарри. Команда под его руководством занимает девятое место в Серии А.

Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год. Под его руководством красно-белые стали вторыми в сезоне-2020/21. В декабре 2021 года он был назначен главным тренером «РБ Лейпциг». После поражения от донецкого «Шахтера» в Лиге чемпионов в сентябре 2022 года он был уволен.

В феврале 2023 года он возглавил сборную Бельгии. В дебютном матче нового наставника команда разгромила Швецию со счетом 3:0. Хет-трик на счету Ромелу Лукаку.

Ранее сообщалось, что легенда «Милана» возглавил украинский футбол.

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