«Я зашел слишком далеко»: экс-звезда «ПСЖ» о пребывании в психиатрической больнице

Бывший нападающий французского «ПСЖ» и сборной Аргентины Эсекьель Лавесси заявил, что должен изменить свои привычки после попадания в психиатрическую больницу. Его слова передает Sport.es.

«Ранее я пытался привести себя в порядок в другой клинике Буэнос-Айреса, но у меня не получилось. У меня не осталось другого выбора. Это тяжело, но я должен был это сделать. Я должен изменить свою жизнь и свои привычки. Мне необходимо сделать все возможное для своего сына. Я зашел слишком далеко», — сказал Лавесси.

В конце 2023 года Лавесси был экстренно госпитализирован после ножевого ранения в своем доме. Позже СМИ сообщили, что брат аргентинца пытался успокоить находящегося в состоянии наркотического опьянения экс-футболиста, который хотел навредить себе.

Лавесси выступал за «ПСЖ» с 2012 по 2016 год. За это время он провел за команду более 100 матчей. В составе парижан он трижды выиграл чемпионат Франции, столько же раз — Суперкубок страны, дважды — Кубок лиги и один раз Кубок Франции.

Также нападающий известен по выступлениям за «Дженоа» и «Наполи». Свою карьеру форвард завершил в 2019 году в китайском клубе »Хэбэй Чайна Форчун».

На счету Лавесси более 50 матчей за сборную Аргентины.

Ранее сообщалось, что прокуратура запросила 9 лет тюрьмы для нападающего «Спартака» по делу о кокаине.