Размер текста
А
А
А

Булыкин назвал самого прогрессирующего футболиста РПЛ

Булыкин назвал Тюкавина самым прогрессирующим футболистом РПЛ

close
100%
Нина Зотина/РИА Новости

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин в интервью Legalbet заявил, что форвард столичного «Динамо» Константин Тюкавин является самым прогрессирующим футболистом в чемпионате России.

По его словам, 21-летний форвард должен прибавить во второй части чемпионата страны.

«Отмечу Тюкавина, он стал чаще выходить на поле. В чем его главный прогресс? Он стал чаще брать игру на себя, стал больше забивать. Но останавливаться на этом нельзя, вторая часть сезона для «Динамо» будет зависеть от него. Он и Федор Смолов должны делать результат», — заявил Булыкин.

Тюкавин является воспитанником «Динамо». Нападающий дебютировал за бело-голубых в ноябре 2020 года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) нападающий провел 18 матчей, отметившись восемью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Он является лучшим бомбардиром команды.

В составе основной сборной России Тюкавин провел три матча, но не отметился результативными действиями.

Ранее стало известно, за сколько «Зенит» готов продать лучшего бомбардира.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами