Булыкин назвал самого прогрессирующего футболиста РПЛ

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин в интервью Legalbet заявил, что форвард столичного «Динамо» Константин Тюкавин является самым прогрессирующим футболистом в чемпионате России.

По его словам, 21-летний форвард должен прибавить во второй части чемпионата страны.

«Отмечу Тюкавина, он стал чаще выходить на поле. В чем его главный прогресс? Он стал чаще брать игру на себя, стал больше забивать. Но останавливаться на этом нельзя, вторая часть сезона для «Динамо» будет зависеть от него. Он и Федор Смолов должны делать результат», — заявил Булыкин.

Тюкавин является воспитанником «Динамо». Нападающий дебютировал за бело-голубых в ноябре 2020 года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) нападающий провел 18 матчей, отметившись восемью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Он является лучшим бомбардиром команды.

В составе основной сборной России Тюкавин провел три матча, но не отметился результативными действиями.

Ранее стало известно, за сколько «Зенит» готов продать лучшего бомбардира.