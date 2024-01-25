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В Госдуме объяснили смысл меморандума о сотрудничестве России и Пакистана в спорте

Депутат Журова заявила, что Россия поможет Пакистану в развитии спорта

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Алексей Майшев/РИА Новости

Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова в интервью Legalbet заявила, что подписание меморандума о сотрудничестве России и Пакистана в области спорта поможет азиатской стране добиваться более высоких результатов.

По ее мнению, множество стран проявляют интерес к сотрудничеству с Россией.

«У нас со многими государствами подписываются такие документы, дошла очередь и до Пакистана. Это все плановое, такие соглашения подписываются на уровне министерств спорта. Здесь больше Пакистан заинтересован в сотрудничестве. Есть ряд стран, которые смотрят на нас с надеждой. А мы выстраиваем дружественные отношения», — заявила Журова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Ранее мэр Парижа заявила о проблемах перед стартом ОИ-2024.

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