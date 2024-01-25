В ФХР назвали долю уехавших за границу молодых хоккеистов

Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов в интервью ТАСС заявил, что за прошедший период около 3% молодых хоккеистов приняли решение уехать за рубеж.

По его мнению, массовой тенденции к отъезду не существует.

«У нас уезжает менее 3% хоккеистов, большой беды нет. Совместно с Минспортом работаем по задаче, поставленной нашим президентом по серым дельцам — неаккредитованным агентам и скаутам, которые нигде не прописаны в законодательстве», — заявил Курбатов.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Тогда же глава организации Люк Тардиф сообщил, что совет IIHF вернется к вопросу допуска национальных команд России и Белоруссии в марте 2024 года.

Ранее сообщалось, что в КХЛ мог появиться клуб из Швеции.