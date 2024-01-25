Четверные прыжки фигуристок из России назвали бессмысленными

Российский фигурист Артем Ковалев в интервью ТАСС заявил, что четверные прыжки юных спортсменок не несут в себе никакой пользы в отсутствие международных соревнований.

По его мнению, подобные нагрузки негативно сказываются на организме.

«Видел каскад Маргариты Базылюк с двумя четверными сальховыми. Не понимаю, зачем девочки делают четверные в таком маленьком возрасте. Это круто, но не вижу смысла в этом, потому что никаких международных соревнований нет. Не понимаю, зачем такие колоссальные нагрузки молодому организму давать», — заявил Ковалев.

В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. В сезоне-2022/23 они были сосредоточены на внутренних соревнованиях (этапы Гран-при России и чемпионат страны). На заседании ISU, которое прошло в октябре 2023 года, вопрос о возвращении российских спортсменов не поднимался, несмотря на то, что был в повестке.

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