Полуфиналист Australian Open объяснил, чего Калинской не хватило в четвертьфинале

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист Андрей Ольховский, экс-шестая ракетка мира в парном разряде и полуфиналист Australian Open, в комментарии для «Газеты.Ru» объяснил, чем вызван спад россиянки Анны Калинской во второй части четвертьфинального матча Australian Open против китаянки Цинвэнь Чжен, заявив, что ведущие игроки прибавляют по ходу «мейджоров», а новички – сдают.

«Здесь двухнедельный турнир, и четвертьфиналы – уже вторая неделя. И большинство теннисистов не могут на протяжении двух недель держать форму. Ведущие игроки, особенно мужчины, на более поздних стадиях выдают лучший теннис, чем в первых кругах. Идут немножко по восходящей. А вот именно новички и люди, которые первый раз попадают в восьмерку, им сложно держать форму на протяжении двух недель. Наверное, поэтому бывают такие срывы», — отметил Ольховский.

Калинская, 75-я ракетка мира на данный момент, впервые дошла до четвертьфинала турнира «Большого шлема», но уступила 15-й ракетке мира Чжен в трехсетовом поединке – 7:6(4), 3:6, 1:6.

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