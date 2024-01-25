Клуб рэпера Басты будет выступать в Медиалиге

Футбольный клуб СКА из Ростова-на-Дону перейдет из Второй лиги в Медиалигу. Об этом сообщил владелец клуба, рэп-исполнитель Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста.

«Мы приняли непростое, но, на наш взгляд, достойное решение: перейти в медиафутбол. Главное для нас, чтобы клуб был на виду, чтобы за него болели и продолжалась его история», — заявил Баста в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Музыкант подчеркнул, что клуб в любой момент может вернуться во Вторую лигу. Вместе с тем, по его словам, для клуба является вызовом возможность выступить в новом формате. Баста считает, что это порадует болельщиков команды и привлечет новых поклонников.

Говоря о причинах такого решения, он обратил внимание, что в профессиональном футболе выросли финансовые требования, тогда как финансовой поддержки со стороны становится меньше, как и спонсоров. Баста сделал акцент на том, что в развитие клуба вложено большое количество личных средств, однако, констатировал рэпер, сложности существующей системы невозможно преодолеть самостоятельно.

Баста стал владельцем футбольного клуба СКА в октябре 2019 года. На первом этапе он вложил в клуб порядка 10 млн личных средств. Пресс-служба клуба сообщала, что музыкант пригласил к управлению профессионалов футбольной индустрии, за собой же он оставил развитие коммуникационных направлений и работу со спонсорами.

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