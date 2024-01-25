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Мусаев забил дебютный мяч за ЦСКА

Нападающий Мусаев забил первый мяч в составе ЦСКА

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ФК «ЦСКА»

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев забил дебютный мяч за московскую команду. Он отличился в товарищеском матче против столичного «Торпедо».

Мусаев отличился на 16-й минуте. К тому моменту торпедовцы уже вели в счете благодаря голу 40-летнего Игоря Лебеденко. На перерыв черно-белые также ушли лидерами, вывел «Торпедо» вперед точный удар Дмитрия Полоза на 45-й минуте. После первого тайма счет 2:1 в пользу «Торпедо».

22-летний Мусаев — воспитанник академии ЦСКА. Он выступал за «Балтику» с 2020 года. В текущем сезоне он провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.

В прошлом сезоне Мусаев был признан лучшим игроком Первой лиги, а также лучшим молодым игроком, забив девять мячей и отдав девять голевых передач. В сентябре Мусаев сыграл в двух товарищеских матчах сборной России (до 23 лет) против Египта.

После первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА набрал 28 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. Многие эксперты назвали армейца Аббосбека Файззулаева главным открытием чемпионата после 18-ти туров.

Ранее игрок сборной Чили, обвиняемый в насилии над бывшей девушкой, перешел в клуб РПЛ.

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