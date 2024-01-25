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Российский хоккеист признан первой звездой матча НХЛ

Вратарь Самсонов стал первой звездой победного матча с «Виннипегом» в НХЛ

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Dan Hamilton/USA TODAY Sports/Reuters

Российский вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Виннипег Джетс».

Встреча состоялась в Торонто и завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 1:0. Единственную шайбу забросил Остон Мэттьюс.

Самсонов отразил все 32 броска в створ ворот и оформил свой второй шатаут в текущем сезоне. Для 26-летнего голкипера эта игра стала шестой в его карьере в составе «Торонто», которую он провел «на ноль». Всего за карьеру в чемпионатах НХЛ Самсонов отыграл 12-й сухой матч и обошел по этому показателю вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестеркина (11 шатаутов) и занял чистое девятое место по данному показателю среди всех российских голкиперов.

Самсонов выступает за «Торонто» с 2022 года. В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги россиянин провел за клуб 18 матчей, пропустив 56 шайб. В этом розыгрыше он не является основным голкипером команды. «Торонто» идет пятым в турнирной таблице Восточной конференции.

Самсонов до перехода в «Торонто» на протяжении трех лет выступал за «Вашингтон Кэпиталз». В России вратарь играл за магнитогорский «Металлург».

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