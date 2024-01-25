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Стали известны все участники плей-офф Кубка Африки по футболу

Определились все участники плей-офф Кубка африканских наций по футболу

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Ebrahim Noroozi/AP

Завершились все матчи группового этапа Кубка африканских наций по футболу, по итогам которых определились участники первого раунда плей-офф.

Из своих групп вышли сборные Камеруна, Анголы, Сенегала, Мавритании, Гвинеи, Буркина-Фасо, Нигерии, Экваториальной Гвинеи, Кабо-Верде, Марокко, ЮАР, Мали, Египта, Марокко, ДР Конго и Кот-д'Ивуара. Игры первой стадии плей-офф пройдут с 27 по 30 января.

Пары 1/8 финала турнира выглядят следующим образом:

Нигерия — Камерун;
Ангола — Намибия;
Кабо-Верде — Мавритания;
Марокко — ЮАР;
Мали — Буркина-Фасо;
Сенегал — Кот-д'Ивуар;
Египет — ДР Конго;
Экваториальная Гвинея — Гвинея.

Кубок африканских наций стартовал 13 января и завершится 11 февраля. Изначально турнир должен был пройти в 2023 году, однако из-за погодных условий его перенесли на 2024-й. В последний раз турнир проходил в 2022 году, тогда победу одержала национальная команда Сенегала.

Ранее «Барселона» вылетела из Кубка Испании.

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