Стали известны все участники плей-офф Кубка Африки по футболу

Завершились все матчи группового этапа Кубка африканских наций по футболу, по итогам которых определились участники первого раунда плей-офф.

Из своих групп вышли сборные Камеруна, Анголы, Сенегала, Мавритании, Гвинеи, Буркина-Фасо, Нигерии, Экваториальной Гвинеи, Кабо-Верде, Марокко, ЮАР, Мали, Египта, Марокко, ДР Конго и Кот-д'Ивуара. Игры первой стадии плей-офф пройдут с 27 по 30 января.

Пары 1/8 финала турнира выглядят следующим образом:

Нигерия — Камерун;

Ангола — Намибия;

Кабо-Верде — Мавритания;

Марокко — ЮАР;

Мали — Буркина-Фасо;

Сенегал — Кот-д'Ивуар;

Египет — ДР Конго;

Экваториальная Гвинея — Гвинея.

Кубок африканских наций стартовал 13 января и завершится 11 февраля. Изначально турнир должен был пройти в 2023 году, однако из-за погодных условий его перенесли на 2024-й. В последний раз турнир проходил в 2022 году, тогда победу одержала национальная команда Сенегала.

Ранее «Барселона» вылетела из Кубка Испании.