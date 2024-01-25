Депутат о тюремном сроке Промеса: попахивает политикой

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев увидел политику в новости о том, что нидерландская прокуратура запросила девять лет тюрьмы для футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса. Своим мнением он поделился с «Евро-Футбол.Ру».

«Попахивает политикой. Нет доказательств, что футболист замешан в том или ином деле. Каких-то очевидных или конкретных доказательств никто не увидел. Я говорил с руководством «Спартака» после того случая. Пресса возбудилась, и я вмешался. Мне сказали, что позиция клуба сильная, и мы не видим и не видели нарушения, которые Промесу пытаются инкриминировать. Поэтому «Спартак» спокойный, это наша народная команда. Они знают, что делают», — заявил депутат.

24 января стало известно, что прокуратура Нидерландов запросила для Промеса девять лет тюремного заключения в качестве наказания по делу о контрабанде наркотических веществ.

В настоящий момент Промес находится на территории ОАЭ вместе со «Спартаком», где клуб проводит первые учебно-тренировочные сборы в 2024 году.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Это его уже второе пришествие в команду. Он играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России.

В текущем сезоне Промес сыграл в Российской премьер-лиге (РПЛ) 17 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач.

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