Названы качества, в которых Медведев был сильнее Хуркача

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист Андрей Ольховский в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии между Даниилом Медведевым и поляком Хубертом Хуркачем соперники допустили слишком много ошибок. Но в то же время Медведев продемонстрировал, почему его класс выше, чем у оппонента.

«Впечатления двойственные. С одной стороны, иногда хороший теннис, с другой, временами не очень хороший и много ошибок. Наверное, просто не хватило стабильности матчу, но со стороны судить легко. И ты не видишь реальных скоростей на корте, а когда Хуркач подает 215-220 км/ч, направить мяч на приеме реально сложно. И на стадионе все это ощущается намного лучше, чем когда мы смотрим со стороны. На таких скоростях качество было хорошее, но в четвертом сете Даня, как он сам сказал, немного подустал и чуть ли не паковал чемоданы. Но этим и отличается Медведев: в решающий момент у него находятся силы и действия, которые позволяют ему победить», — считает Ольховский.

Медведев выиграл у Хуркача в пяти сетах – 7:6(4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4. В полуфинале он встретится с представителем Германии Александром Зверевым, который неожиданно выбил из борьбы вторую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса – 6:1, 6:3, 6:7(2), 6:4.

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