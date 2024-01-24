Российскую фигуристку экстренно госпитализировали после падения на турнире в Москве

14-летняя фигуристка Мария Симонова, выступающая в парном катании с Мартином Бреславским, упала с поддержки во время проката на турнире среди юниоров в Москве. Девушку экстренно госпитализировали. Об этом сообщает Telegram-канал MASH.

В паре она участвовала во Всероссийских соревнованиях «На призы президента Федерации фигурного катания Москвы». После падения она смогла подняться и закончить программу, а уже из подтрибунного помещения ее забрали врачи.

В сезоне-2023/24 Симонова и Бреславский стали вторыми на Кубке Москвы, уступив Варваре Медведевой и Павлу Астахову более 20 баллов. Также они стали четвертыми на чемпионате Москвы — 2023. В прошлом сезоне Симонова и Бреславский выиграли там бронзовые медали.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований.

Ранее фигуристка Муравьева заявила, что у нее странный характер.