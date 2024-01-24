Зверев о Медведеве: он постоянно надирает мне задницу в последний год

Немецкий теннисист Александр Зверев поделился ожиданиями от матча против первой ракетки России Даниила Медведева.

«Медведев постоянно надирает мне задницу в последний год! Но, может, сейчас у меня получится? Я рассчитываю на поддержку трибун. Мы всегда говорим, что самые громкие трибуны — в Нью-Йорке, но лучшая публика — все-таки в Австралии. Тут так же громко, и мне кажется, что австралийцы хорошо разбираются в теннисе и уважительнее всего себя ведут», — сказал Зверев после матча.

Зверев и Медведев сыграют в полуфинале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Матч пройдет 26 января. Это первый матч этих соперников на турнирах «Большого шлема».

Во втором полуфинале серб Новак Джокович встретится с итальянцем Янником Синнером.

В четвертьфинале Зверев обыграл вторую ракетку мира — Карлоса Алькараса. Россиянин одержал победу над польским теннисистом Хубертом Хуркачем.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Зверев занимает шестое место. Даниил Медведев располагается на третьей позиции.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка укусила себя во время матча на Australian Open.