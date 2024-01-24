Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Зверев о Медведеве: он постоянно надирает мне задницу в последний год

Зверев заявил, что Медведев надирал ему задницу в последний год

close
100%
Jonathan Hui/USA TODAY Sports/Reuters

Немецкий теннисист Александр Зверев поделился ожиданиями от матча против первой ракетки России Даниила Медведева.

«Медведев постоянно надирает мне задницу в последний год! Но, может, сейчас у меня получится? Я рассчитываю на поддержку трибун. Мы всегда говорим, что самые громкие трибуны — в Нью-Йорке, но лучшая публика — все-таки в Австралии. Тут так же громко, и мне кажется, что австралийцы хорошо разбираются в теннисе и уважительнее всего себя ведут», — сказал Зверев после матча.

Зверев и Медведев сыграют в полуфинале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Матч пройдет 26 января. Это первый матч этих соперников на турнирах «Большого шлема».

Во втором полуфинале серб Новак Джокович встретится с итальянцем Янником Синнером.

В четвертьфинале Зверев обыграл вторую ракетку мира — Карлоса Алькараса. Россиянин одержал победу над польским теннисистом Хубертом Хуркачем.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Зверев занимает шестое место. Даниил Медведев располагается на третьей позиции.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка укусила себя во время матча на Australian Open.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами