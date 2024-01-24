Зверева назвали удобным соперником для Медведева в полуфинале Australian Open

Бронзовый призер Олимпийских игр — 2012, бывшая третья ракетка мира, основатель детской школы большого тенниса Надежда Петрова в беседе с «Газетой.Ru» поделилась ожиданиями от матча россиянина Даниила Медведева и немца Александра Зверева в полуфинале Australian Open.

Медведев на стадии четвертьфинала обыграл поляка Хуберта Хуркача в пяти сетах — 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4. А Зверев победил испанца Карлоса Алькараса со счетом 6:1, 6:3, 6:7 (2:7), 6:4.

«Конечно, этот вариант лучше для Медведева, чем встреча с Алькарасом. Даниил будет фаворитом противостояния, он ведет по личным встречам: эти соперники очень много матчей сыграли в прошлом сезоне, и по ним у Медведева большое преимущество. За счет этого психологически Даниил будет более уверен в своей победе.

Хотя Зверев сейчас показывает хороший теннис и опять вернул свою замечательную форму, с ним все-таки будет проще бороться, чем с Алькарасом. Даня сможет играть в свой любимый теннис и придерживаться своей привычной тактики. Зверев будет просто более удобным соперником для Медведева в полуфинале», — сказала Петрова.

Матч между Медведевым и Зверевым состоится 26 января.

Ранее Медведева назвали фаворитом полуфинала Australian Open против Зверева.