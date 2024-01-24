«Это перебор»: чешский тренер о протестах страны против России

Бывший главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик рассказал о позиции своих соотечественников по отношению к России. Его слова передает Ustecky Denik.

«Удивила ли меня критика в Чехии за работу в России? Время не идеальное, с другой стороны, я думаю, что это немного перебор. Чехия, наверное, больше всех протестуем против России вообще во всем мире, как мне кажется.

У Чехии был плохой опыт с Россией? Конечно, но у кого его не было? Он есть у большего количества стран. Но сейчас мы чересчур вовлечены во все это. Никто не хочет вооруженных конфликтов», — сказал Ярошик.

Ярошик в качестве игрока выступал в России за ЦСКА и «Крылья Советов». В составе московского клуба он стал чемпионом России в 2003 году, а также выиграл Суперкубок страны в 2004 году. После выступлений за «Челси», «Бирмингем» и «Селтик» чех вернулся в Россию и подписал контракт с самарским клубом.

В 2023 году Ярошик возглавил «Оренбург». Через два месяца он покинул команду по семейным обстоятельствам. Стоит отметить, что жена чешского тренера является сестрой российского игрока «Ахмата» Антона Швеца.

Ранее игрок ЦСКА назвал Россию «безопасной страной, несмотря на ситуацию на Украине».