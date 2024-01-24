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Выступающего в Европе российского футболиста обвинили в том, что он исчезает по ходу матча

Уткин назвал Захаряна невидимкой: в каждой игре, что я видел, он исчезает

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Daisuke Nakashima/Global Look Press

Комментатор и журналист Василий Уткин в своем Telegram-канале отметил интересную особенность российского полузащитника Арсена Захаряна, выступающего за «Реал Сосьедад».

«У Захаряна есть удивительное качество, которое снова проявилось в кубковой игре во вторник («Сосьедад» играл с «Сельтой», Арсен вышел во втором тайме).

В каждой игре, что я видел, наступает момент, когда Арсен исчезает. Как нет его. В этот раз отрезок Захаряна-Невидимки пришелся примерно на середину его игрового отрезка. Как у него так получается — не знаю, но получается стабильно. Адаптация, видимо», — написал Уткин.

Арсен Захарян перебрался в испанский клуб из московского «Динамо» в августе 2023 года, подписав контракт на шесть лет. Сумма трансфера составила €13 млн.

За новую команду российский футболист дебютировал 25 августа, выйдя на поле против «Лас-Пальмаса». При этом по ходу сезона Захарян пропустил ряд матчей из-за проблем со здоровьем, в том числе он перенес коронавирус. В общей сложности в текущем розыгрыше Примеры он провел 14 матчей, отметившись одной результативной передачей. В Кубке Испании россиянин провел пять матчей и остался без результативных действий.

Ранее сообщалось, что АПЛ заблокировала переход футболиста из России.

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