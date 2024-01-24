Последняя россиянка вылетела с Australian Open

Российская теннисистка Анна Калинская завершила свое выступление на Открытом чемпионате Австралии — Australian Open 2024.



В заключительном четвертьфинальном мачте 75-я ракетка мира уступила представительнице Китая Чжэн Циньвэнь. Встреча прошла в Мельбурне на «Род Лэйвер Арене», продлилась 2 часа 17 минуты и завершилась со счетом 6:7, 6:3, 6:1 в пользу китаянки.

По ходу игры россиянка допустила пять двойных ошибок, сделала два эйса в и выиграла 60% мячей с первой подачи, реализовав также два брейк-пойнта из двух. Ее оппонентка совершила две двойных ошибки, исполнила 10 подач навылет, выиграла шесть брейковых очков из девяти и взяла 80% мячей с первой подачи.

Соперницей 21-летней Чжэн Циньвэнь за выход в финал турнира станет представительница Украины Даяна Ястремская, которая в своем четвертьфинале переиграла чешку Линду Носкову.

В другом полуфинале сойдутся белоруска Арина Соболенко и американка Кори Гауфф. Их игра пройдет 25 января и начнется в 11:30 по московскому времени.

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