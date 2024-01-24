Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Названа главная причина победы Медведева над поляком на Australian Open

Теннисистка Пивоварова: Медведеву не хватало сил в матче с Хуркачем

close
100%
Edgar Su/Reuters

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в беседе с «Газетой.Ru» поделилась впечатлениями от победы Даниила Медведева над польским теннисистом Хубертом Хуркачем в четвертьфинале Australian Open. Матч завершился со счетом 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4 в пользу россиянина.

«Я ожидала такой сложный матч, потому что этот соперник был на голову выше, чем все предыдущие соперники Даниила. К тому же условия матча были весьма непростыми: играли в невыносимую жару, которая очень изматывает теннисистов.

Уже после второго сета Даня неважно себя чувствовал, ему не хватало сил, и он пытался сделать все, чтобы сэкономить энергию: выходил к сетке, менял свой стиль игры. Было сложно сконцентрироваться.

Здорово, что, несмотря на такие условия, в пятом сете Даня продолжал бороться и в самый решающий момент при счете 3:3 собрался и выдал свой лучший гейм. Он боролся, терпел и отдал все силы, чтоб выиграть этот гейм и сделать брейк (3:4).

В этом и заключается профессионализм: когда ты можешь в нужный момент сделать все, что от тебя зависит, и грамотно сыграть.

За счет этого Даниил и победил. Он выше уровнем, чем Хуркач. И несмотря на неважное самочувствие в данный момент, Даня показал свой высокий уровень своего тенниса. Радует, что он проявил такую силу воли, чтобы доиграть такой сложный матч», — сказала Пивоварова.

Ранее Медведев заявил, что он «уничтожен» после матча с поляком.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами