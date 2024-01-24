Названа главная причина победы Медведева над поляком на Australian Open

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в беседе с «Газетой.Ru» поделилась впечатлениями от победы Даниила Медведева над польским теннисистом Хубертом Хуркачем в четвертьфинале Australian Open. Матч завершился со счетом 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4 в пользу россиянина.

«Я ожидала такой сложный матч, потому что этот соперник был на голову выше, чем все предыдущие соперники Даниила. К тому же условия матча были весьма непростыми: играли в невыносимую жару, которая очень изматывает теннисистов.

Уже после второго сета Даня неважно себя чувствовал, ему не хватало сил, и он пытался сделать все, чтобы сэкономить энергию: выходил к сетке, менял свой стиль игры. Было сложно сконцентрироваться.

Здорово, что, несмотря на такие условия, в пятом сете Даня продолжал бороться и в самый решающий момент при счете 3:3 собрался и выдал свой лучший гейм. Он боролся, терпел и отдал все силы, чтоб выиграть этот гейм и сделать брейк (3:4).

В этом и заключается профессионализм: когда ты можешь в нужный момент сделать все, что от тебя зависит, и грамотно сыграть.

За счет этого Даниил и победил. Он выше уровнем, чем Хуркач. И несмотря на неважное самочувствие в данный момент, Даня показал свой высокий уровень своего тенниса. Радует, что он проявил такую силу воли, чтобы доиграть такой сложный матч», — сказала Пивоварова.

Ранее Медведев заявил, что он «уничтожен» после матча с поляком.