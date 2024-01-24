Глава УЕФА хочет смягчить ограничения для молодежных клубов из России

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин в интервью The Telegraph заявил, что хочет смягчить ограничения для участия в международных турнирах молодежных клубов из России.

По его словам, он намерен добиться этого для того, чтобы «российским детям не промывали мозги и не привязывали ненависть к Западу» и чтобы «не наказывать их за то зло, в котором они не виноваты».

При этом Чеферин заявил, что возвращение российских клубов и сборной на международные соревнования будет оставаться до тех пор, пока конфликт на территории Украины не будет завершен.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Таким образом, мужская национальная команда под руководством Валерия Карпина лишилась возможности побороться за путевку на чемпионат мира — 2022, который прошел в Катаре в декабре. Также сборная не приняла участие в квалификации чемпионата Европы — 2024.

Ранее сообщалось, что АПЛ заблокировала переход футболиста из России.