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Ради Кучерова призвали покупать билеты на матчи «Тампы-Бэй»

Тренер «Тампы» Купер призвал покупать билеты ради Кучерова

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Kim Klement Neitzel/Reuters

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер после победного матча регулярного чемпионата против «Филадельфии Флайерз» заявил, что игра российского нападающего Никиты Кучерова достойна того, чтобы взглянуть на нее вживую. Его слова приводит пресс-служба НХЛ.

«За ним приятно следить каждую игру, он определенно стоит того, чтобы купить билет на матч. Мы наблюдаем это целый год. Когда ты без устали бьешься за место в плей-офф наподобие этой, то всегда есть пара игроков, за которыми следишь особенно. Невероятный игрок, уникальный, элитный. У меня нет слов, не знаю, что еще про него сказать», — заявил Купер.

Поединок с «Филадельфией» завершился победой «Лайтнинг» со счетом 6:3. «Тампа» одержала шестую победу в последних семи матчах регулярного чемпионата.

«Филадельфия» продлила серию без побед — этот проигрыш стал для «Флайерз» третьим подряд в Национальной хоккейной лиге.

Ранее лучшего бомбардира НХЛ из России назвали невероятным.

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