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Украинка Ястремская вышла в полуфинал Australian Open

Ястремская обыграла Носкову и вышла в полуфинал Australian Open — 2024

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Patrick Cannaux/Global Look Press

Украинская теннисистка Даяна Ястремская стала третьей полуфиналисткой турнира Australian Open — 2024.

В четвертьфинальном матче 93-я ракетка мира оказалась сильнее представительницы Чехии Линды Носковой, которая занимает 50-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Встреча прошла в Мельбурне на «Род Лэйвер Арене», продлилась 1 час и 18 минут, завершившись уверенной победой украинки со счетом 6:3, 6:4. По ходу игры Ястремская совершила две двойных ошибки, трижды оформила подачу навылет и реализовала три брейк-пойнта из пяти возможных. Ее соперница сделала четыре подачи навылет, допустила две двойных ошибки и смогла оформить одно бредовое очко из трех.

За выход в финал представительница Украины поспорит с победительницей пары Чжэн Циньвэнь / Анна Калинская. Эта игра пройдет сегодня, 24 января, и начнется не ранее 11:15 по московскому времени.

В другом полуфинале сыграют белоруска Арина Соболенко и американка Кори Гауфф. Эта игра пройдет 25 января и начнется в 11:30 мск.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев лишился шанса стать первой ракеткой мира по итогам Australian Open.

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