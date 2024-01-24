«Вашингтон» проиграл «Миннесоте», Овечкин не набрал очков

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Миннесоте Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в американском городе Сент-Пол, завершилась с результатом 5:3.

В составе победителей голами отметились Брок Фэйбер, Маркус Фолиньо, Маркус Юханссон, который оформил дубль, и Йоэль Эрикссон Эк. Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов очков не набрал.

За «Вашингтон» забили Энтони Манта, оформивший дубль, и Ти Джей Оши. Российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов отдал результативный пас.

Другой россиянин, капитан «столичных» Александр Овечкин очков не набрал. Нападающий в январе пропустил три матча из-за травмы, однако сыграл в матче регулярного чемпионата с «Сент-Луисом» 19 января и отметился результативным пасом. Всего в текущем сезоне россиянин провел на льду 41 матч, отметившись восьмью заброшенными шайбами и 20 результативными передачами. На счету Овечкина 830 голов за всю карьеру в НХЛ. Его отставание от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ, составляет 64 гола.

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